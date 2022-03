The Weeknd отбеляза рекорд с BTS

Канадският музикант The Weeknd върви по стъпките на корейската бой банда BTS и също като нея повтори успеха си в класацията на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI). Изпълнителят, чието име по паспорт е Абел Маконен Тесфай, оглави списъка за „Глобален сингъл на 2021“ само 12 месеца, след като се поздрави със същия успех и за 2020 г.



Save Your Tears е песента, която се открои през миналата година и поема щафетата от другия лауреат на The Weeknd - Blinding Lights. Парчето оглави класации по целия свят и, с помощта и на ремиксираната си версия, включваща Ариана Гранде, се изкачи до първото място в САЩ през май 2021 г. Save Your Tears получи платинен сертификат в 14 пазара на три континента.



“Това е още една брилянтна година за The Weeknd, а Save Your Tears без съмнение е една от най-обичаните песни в света. Поздравяваме най-горещо The Weeknd и целия му екип за наградата „Дигитален сингъл“, която печелят за втора поредна година – едно невероятно постижение.”, коментира главният изпълнителен директор на федерацията Франсес Муур.



Песента Blinding Lights, която донесе на The Weeknd отличието миналата година, продължава да е в ТОП 10 и тази година, като заема седмо място.



Така, класациите отчитат, че първенците от 2020-а са се запазили и през 2021 г. Такава е равносметката, след като момчетата BTS също повториха триумфа си и се титулуваха като „Глобален артист“ и през двете години. От другите участници в класацията за сингли, The Kid LAROI дебютира направо на второ място с дуета си с Джъстин Бийбър Stay. В списъка е включен и друг звезден дебютант – Оливия Родриго, която нареди двете си песни drivers license и good 4 u съответно на пета и осма позиция.



Припомняме, че наградата „Глобален сингъл на годината“ се присъжда на най-добре продавания сингъл във всички дигитални формати – включително стрийминг с абонамент, стрийминг, подкрепен от реклами, както и платен даунлоуд.