Жената на Тузаря го заряза заради сексскандала

Целият живот на Крис Нот, известен още като Тузаря, е напът да се срине. След като той бе обвинен в сексуално насилие от две жени, изгуби сделка за 12 млн, бе изхвърлен от сериала "Закрилникът", колегите му от "Сексът и градът" се обърнаха срещу него, днес научаваме, че и най-специалният човек в живота му му е обърнал гръб. Папараци са успели да заснемат съпругата на актьора, Тара Уилсън, пред дома им в Лос Анджелис. От кадрите се вижда, че дамата изглежда натъжена, а също така и че е свалила брачната си халка, която носеше гордо само допреди няколко дни.

