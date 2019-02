Ариана Гранде с ново видео и албум

Поп звездата Ариана Гранде може да се похвали с ултра продуктивност в близката една гоидна. Звездата представи новия си сингъл “Break up with your girlfriend, i'm bored” днес, като направи премиерата и на новия си албум “Thank u, next” в дигиталните платформи и на физически носител в онлайн магазин MusicMall.

Феновете на Ariana Grande знаеха, че в полунощ е премиерата на новия й албум, чиято заглавна песен оглави в края на миналата година класациите на "Билборд". Когато научиха новината преди няколко седмици, изненадата беше голяма, особено поради факта, че само преди 6 месеца излезе албумът “Sweetener”. И това не е всичко!

За капак отгоре звездата пусна и още един сингъл от тавата, придружен с официално видео – “Break up with your girlfriend, i'm bored”. Режисьор на лентата е дългогодишния сътрудник на Гранде - Hannah Lux Davis. Във видеото срещаме изпълнителката със секси визия на парти в имение в Холивуд. Броени часове след премиерата си проекта е гледан над 15 млн. пъти в канала на певицата в YouTube.

Сред 12 песни в албума “Thank u, next” е и парчето “7 rings”, което почитателите на хубавицата знаят на изуст.