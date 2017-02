На 26-и февруари, най-обичаният световен музикален формат „Гласът на България“ започна своя четвърти сезон в ефира на bTV.



Още в първите минути на шоуто журито в състав Графа, Поли Генова, Камелия и Иван Лечев успя да се скара помежду си заради първата участничка – 15-годишната Кристиана от Горна Оряховица.

„Ето така трябва да започва едно шоу“, обяви Иван Лечев. А 4-и сезон на „Гласът на България” започна с резултати, които му отреждат мястото на категоричен лидер в българския ефир в неделя вечер, привличайки близо 48% от цялата телевизионна аудитория (около 1 340 000 зрители).

Интересът на аудиторията към събитията на сцената на шоуто нарастват постепенно като пикът на зрителския интерес достига над 1 милион и 500 хиляди души. „Гласът на България” бележи успех и сред младите зрители на възраст 18-34, както и сред зрителите на възраст 18-49, където аудиторният дял е съответно 45.3% и 41.8%, което е два пъти повече в сравнение с Нова. Изпълненията на първите участници в „Гласът на България” са гледани не само в ефир, но и в официалния сайт на шоуто, което отчита над 100 000 гледания на изпълненията. Целият епизод на „Гласът на България”, който е качен на btvplus.bg минути след ефирното излъчване, също отчита сериозен интерес.

Истинска сензация в социалните мрежи предизвика последното изпълнение в шоуто, което достигна до близо 1 милион души. 24-годишният Никола Константинов от София вдигна жури и публика на крака с изпълнение на песента Flashlight на Jessie J. Феноменално високият му глас спечели адмирациите на всички ментори, които бяха убедени, че на сцената пее момиче. След като завесата падна, шокът за журито беше огромен и те помолиха Никола да изпее песента си отново. „За пръв път нямам думи, а съм толкова устата“, отсече Камелия, а Поли допълни, че такова нещо до момента не е чувано в български музикален формат. Според феновете на „Гласът на България“ Никола е сензацията на сезона, а неговото развитие ще зависи от Графа, когото младото момче избра за свои ментор във формата.

Явор - вокалистът, с когото група „Каффе“ се появява на музикалната сцена, бе един от първите участници в новия сезон на хитовото музикално риалити. Вчера той се състезава за любим глас на България, а първата му изява в шоуто бе с песента It ain’t over till it’s over на Lenny Kravitz, едно от най-трудните за изпълнение, според журито.

Сълзи на радост, но и на разочарование завладяха сърцата на телевизионните зрители. В кастингите на тъмно от надпреварата отпадна 17 годишната Станислава Василева от Бургас, която не успя да спечели симпатиите на журито и те така и не застанаха лице в лице с младото момиче, което представи етно поп изпълнение на "Катерино моме".

Ангелогласното изпълнение на бесарабския българин Александър Иванов накара всеки от журито да го иска в отбора си. 18-годишното момче от Украйна трогна дори фолкзвездата Камелия, която първа го оприличи на ангел, а след изпълнението му Поли Генова отсече, че момчето звучи като артист от световна величина и той я избра за ментор.

Истински екшън се разигра на старта на „Гласът на България“, когато Графа и Поли Генова стигнаха до бой, след като не можаха да се разберат в чий отбор ще отиде първият дует, който се явява на кастингите на тъмно. Талантите Димитър и Христо успяха да скарат журито още на старта на шоуто, като в ефир всички крещяха един през друг „Тези момчета са мои!“.

Още в стартовия епизод на „Гласът на България” се появи участник, който да досажда на журито и да държи сметка защо не е харесан, нарушавайки новото правило този сезон. 28-годишната куклена актриса Сандра Петрова не успя да накара нито един от менторите да завърти креслото си и това предизвика младото момиче да нахлуе сред менторите, за да ги пита защо не са я харесали.

Звездни пратеници на старта на музикалното предаване бяха певецът и актьор Орлин Павлов и колегата му Орлин Горанов. Участник успя да шашне журито не с гласовите си данни, а с нахакано поведение и сензационно признание за интимна близост с Камелия. От предварителното представяне на Мариян Маринов от Сливен стана ясно, че двойникът на Азис има богата музикална история и е съвсем наясно с тъмните страни на родния шоубизнес.