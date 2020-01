Богове, герои и чудовища в God of War

Първата новелизация по световната сензация God of War се появява по книжарниците за българските фенове на компютърната игра. Продала над 32 милиона копия в световен мащаб, God of War се нарежда в списъка до редица други любими игри като „Вещерът“ и „Метро 2033“. Играта изгражда цял свят на богове и чудовища, герои и врагове в Древна Гърция, а втората ѝ част продължава историята в Скандинавските земи. Официалната новелизация „God of War“ започва сюжета си на север, сред снеговете, в духа на съвременни класики като „Магнус Чейс“ и „Пърси Джаксън“.

Отмъстил на боговете на Олимп, Кратос вече обитава друго митологично царство – това на норвежките божества и чудовища. Техният свят е толкова суров, колкото и студен. Порядките са трудни, обитателите – непрощаващи. Кратос води своята борба за оцеляване, опитва се да живее като обикновен човек в северните гори.

Но полубогът е вече баща, който трябва да се грижи не само за оцеляването на сина си, а и за възпитанието му, така че да не повтори смъртоносните грешки на Духа на Спарта. Предизвикателства обаче изскачат зад всеки ъгъл, а скоро съдбата застига Кратос и сина му и ги запраща на най-вълнуващото и опасно пътешествие в живота им.

Смайващото завръщане към добре познатия свят на Кратос, син на Зевс Гръмовержец, продължава легендата в света на скандинавските божества. От слънчева Гърция до заснежените земи на Норвегия брутални сражения и епични битки неотлъчно преследват полубога. Убийствената екшън серия, която започна през 2005 г. с видео играта God of War, е обявена за седмата най-добра игра за плейстейшън на всички времена. Безпрецедентният мащаб на сюжета вече се разширява и на север, а феновете имат възможност да изследват спиращия дъха свят на Скандинавия.

Едновременно увлекателна и образователна за всички възрасти, официалната новелизация на играта „God of War“ носи духа на други любими поредици от съвременната поп култура: романите на Рик Риърдън, на Дмитрий Глуховски и превърнатата в едноименна компютърна игра и в сериал по Netflix серия „Вещерът“.