DJ Diass 1 година No Orders & 11 години On Stage

На 31 Март (Петък) Diass ще отпразнува 1 година No Orders и 11 години On Stage в YALTA CLUB. Безгранично въображение. Без музикални желания.



Космическо пътешествие на съзнанието - това е NO ORDERS , концептуалният бранд на българския DJ и продуцент Diass.

Добре познат със своя иновативен и безкомпромисен подход в музиката, Diass не веднъж покорява родните класации с авторските си проекти. Факт са и все по-честите му гастроли извън граница - Москва, Амстердам, Кайро, Ибиса, а изключителната му селекция повежда публиката на музикално пътешествие из дебрите на алтернативния и динамичен клубен саунд, налагайки най-актуалните тенденции от световната сцена.

Това е и причината за появата на No Orders - смелата, идваща от сърце мисия на Diass, да обедини и запознае всеки любител на музиката с различното, алтернативно лице на електронната сцена.

През изминалата една година No Orders събитията се утвърдиха като едни от най-значимите и мащабни за морската столица Варна, където над 1500 души посрещаха изгрева с музиката на гост-диджеите Serge Devant, Blond:Ish, Demarzo, Kintar & Doctor Dru. Всеки месец в ефир е и No Orders Radio Show, където за изминалите 12 месеца гостуваха имена като Christian Nielsen, Demi, JP Chronic, D Lewis, Dionigi и други страхотни продуценти.



Билети на цена от 20 лева могат да бъдат закупени на входа на YALTA CLUB.



Limited Capacity Еvent

Face control: ON

+ Special Guest



Follow & listen DJ DIASS

www.facebook.com/djdiass

www.soundcloud.com/djdiass

www.beatport.com/artist/dj-diass/249951