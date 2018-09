Днес става ясна новата Нора Недкова

Днес вечерта сп. Playboy ще обяви носителката на титлата Playmate 2018. Миналогодишната победителка бе варненката Нора Недкова. Повече от месец единадесетте кандидатки агитират за гласуване и разгръщат масивни лични кампании, за да могат да спечелят гласоподаватели. След миналогодишния формат, който мнозина нарекоха „еко“ заради участието на естествени претендентки, тази година селекцията на Мъжката Библия отново е основно от естествени красавици, които обаче блеснаха и с интелект, мечти, добро образование и много чужди езици, а гласуването за тях ще приключи в нощта на самия финал.



Единадесетте претендентки за короната на Playmate 2018 усилено се подготвят за голямото шоу Cinderellas’ Night, което ще е кулминацията на лятото в Bedroom Beach. Организаторите са подготвили истински спектакъл водещи, на който ще бъдат известни плеймейтки от предишни издания на конкурса, гост диджей ще е DJ Mascota, а програмата на сцената ще е култовото шоу Avatar. „Момичетата са изключително стриктни и подхождат много отговорно към подготовката на представянето си.“, издават от сп. Playboy. Вече няколко дни те репетират усилено, за да впечатлят не само гостите на големия финал, но и журито, чиито гласове ще определят победителката. Организаторите издават, че сред тях ще са журналистът Мартин Карбовски, обявената за Playmate All Stars Златка Димитрова, хореографът на Bedroom Premium Ladies Галина Манова и представителят на Playboy Гърция Христос Христу. Кой обаче ще връчи ръчно изработената корона на победителката - се пази в тайна.



И както обикновено става в приказките, празненствата около „нощта на Пепеляшките“ ще продължат през целия уикенд на грандиозното Closing Season Party в Bedroom Beach, когато на сцената ще излязат над 20 танцьора, за да представят новия спектакъл Indian soul, а зад пулта ще застанат Dimo BG, Vasco C и MC Vera Russo. Ако искате да сте част от най-актуалното лятно събитие побързайте да си направите резервация.

За повече информация, следвайте новите около конкурса Playmate Of The Year във Facebook .