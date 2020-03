Дъщерята на Робин Уилямс разплака

Дъщерята на Робин Уилямс сподели в профила си в Туитър мили снимки на баща си. Каза, че ги е била намерила, докато правила пролетно разчистване. Зелда използвала времето, в което е у дома заради карантината, за да почисти къщата. Милите кадри са своеобразен спомен за големия актьор, който ни напусна преди почти 6 години.

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84