Капитан Джак Спароу се завръща и Динси със сигурност потриват ръце от този факт.



Все пак „Карибски пирати“ е една от златните им кокошки, а тази година на голям екран ще излезе четвъртата част - „Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales“.

Тийзър към предстоящия кинохит бе показан за първи път по време на финала по американски футбол „Супорбоул“. Вижте го и ако сте от феновете на сагата, започвайте обратното броене – премиерата ще е през май.