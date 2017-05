Певицата Джанет Джаксън се съди с бившия си съпруг - катарският милионер Висам ал Мана.



Двамата се разделиха в началото на миналия месец, но чак сега изпълнителката на Someone To Call My Lover се престраши да проговори пред феновете си.

„Искам да съм сериозна с вас в момента. Да, разделих се със съпруга си. Срещаме се само в съда, а останалото е в Божиите ръце.“, изповяда се тя във видео, качено в Twitter.

Бракът им приключи след 5 години семеен живот. Това шокира близките и почитателите на 50-годишната звезда, тъй като на 3 януари двойката посрещна на бял свят първото си дете – малкият Иса ал Мана.

Сестрата на краля на попа Майкъл Джаксън и старата й изгора се запознават през 2010 г. на откриването на известен хотел. След 2 години си казват "да" на тайна церемония. Това е третият неуспешен брак на носителката на „Грами“.

Първият й съпруг е певецът Джеймс Дебардж, а съвместният им живот продължава само една година. През 1991 г. тя се омъжва за танцьора Рене Елисондо.