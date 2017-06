Ед Шийрън е последната звезда, която седна на пасажерското място до Джеймс Кордън в най-новия епизод на Carpool Karaoke.



26-годишният изпълнител и Джеймс се повозиха из Лос Анджелис, докато пяха някои от най-големите хитове на Ед като Shape of You, Sing, Castle on the Hill и Thinking Out Loud. Не бяха пропуснати и парчета на негови колеги като Love Yourself на Джъстин Бийбър и What Makes You Beautifu на вече несъществуващата банда One Direction.



Двамата си поговориха и за изминалата година, в която Ед реши да се скрие от светлината на прожекторите и да пътува. Той сподели дали използва телефона си и защо обича толкова своята китарата си, с която не се разделя.





Джеймс изправи Ед пред сладко предизвикателство, в което певецът успя да натъпче в устата си цели 55 бонбона.