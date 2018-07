Императорът на еротичната тв дойде у нас

Преди броени дни “Император на еротичната телевизия”, Грегъри Дорсел пристигна в България за участие в международния дигитален форум, събрал експерти от цял свят Webit Europe. Дорсел притежава няколко десетки еротични канала, сред които и едноименната Dorssel TV, която от месец май придобива правата и върху Playboy TV Europe.След лекцията си още в първия ден на престижната конференция, Дорсел отдели свободното си време, за да се срещне със своя приятел Христо Сираков. Разбира се, компания на експертите в женската красота направи и актуалната Playmate Of The Year 2018 Нора Недкова. Дали срещата е била чисто приятелска или между Playboy България и Playboy TV Europe предсоят съвместни проекти – тепърва предстои да разберем.



Буквално няколко часа по късно, сексапилната Нора Недкова запали страстите на афтър партито Webit by Night. Заедно със своята приятелка, плеймейтката и актриса Анна-Мария оставиха без думи гостите на затварящото световния форум парти. Експери в дигиталните технологии на световно ниво се редяха на опашка, за да си направят снимка с неустоимите красавици.



Партито уважиха и куп родни знаменитости, сред които журналистът Георги Милков, PR експертът Ива Екимова, Жени Калканджиева. Сред специалните гости на партито беше също топ звздата и гласът на Fashion TV Аня Джей, която поздрави гостите на партито с уникални изпълнения на живо.