Новината, че риалити сензацията Кайли Дженър чака дете, провокира интересни теории от страна на феновете.



Твърдението, че 20-годишната красавица всъщност носи бебето на знаменитата си сестра Ким Кардашиян и рапърът Кание Уест бързо доби популярност. Най-младото попълнение от клана Кардашиян съобщи, че ще дари с наследник половинката си – музикантът Травис Скот, но почитателите на Keeping Up With the Kardashians опитват да оспорят това.

„Ами ако се окаже, че Кайли всъщност износва третото бебе на Ким и Кание“ и „Ако изобщо е бременна, то значи е сурогатна майка на детето на Ким. Все пак е бизнес дама“, са само част от коментарите по конспиративната сюжетна линия.

Сред доводите се открояват фактите, че и двете майки очакват момиченце, което да проплаче в началото на 2018 г.

Че 36-годишната изкусителка, прославила се с пищните си задни форми и голи селфита, иска още един наследник стана ясно в края на март. В шоуто си тя сподели, че е готова за тази крачка, но докторите не й позволяват. Моделът и изпълнитеялт на Gold Digger вече възпитават две рожби.

Дъщеричката им Норт Уест се появи на бял свят през 2013 г., а малкият Сейнт Уест - 2 години по-късно. Междувременно Ким наложи „брачна пробация“ на Кание. Той разполага с времето от 4 месеца, за да докаже на нежната си половинка, че е добър съпруг.

„Те ходят на терапия и полагат големи усилия за да се сближат отново. Вече си устройват романтични срещи веднъж седмично. Ким спря да го командва и да мрънка и той започна отново да се чувства като мъж във връзката им“, разкри наскоро пред RadarOnline близък до тях източник.