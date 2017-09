Ким Кардашиян предприема нов удар с пускането на собствения си парфюм, този път под марката KKW Beauty.



Тя сподели снимка в Instagram на орхидеи с надпис под снимката „Гардении“. Но след множество спекулации можем смело да кажем, че новият аромат ще е с гардении, а не орхидеи.



Ким Кардашиян намекна за първи път за новия аромат преди няколко месеца в епизод на „Keeping Up With The Kardashians“, а след това и зад кулисите на Forbes Women's Summit по-рано това лято. През юни видяхме тестери на нейния Snapchat.