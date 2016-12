Новата 2017-а година ще бъде белязана от музикалните послания за мир и любов на световно признатия музикант и композитор, носител на Грами и Златен Глобус – KITARO.



Концертът ще се проведе на 9 май 2017-а в зала 1 на НДК, като част от Symphonic World Tour 2017 и ще представи последния проект на KITARO - Symphоny Live, който през 2015-а печели шестнадесета поред номинация Грами на артиста.

Повлияна от американсия рок и ар енд би, повече от три десетилетия, музиката на KITARO и неговите разнообразни колаборации не се поддават на жанрови ограничения. Именно това носи светованата слава на превърналия се в икона музикант. Събитието ще отведе феновете на основателя на ню ейдж музиката до четирите края на света под съпровода на характерния микс от електронна артистичност, традиционно японско звучене и иновативно сливане на култури.

За артист като KITARO страниците с история и постижения говорят с вълнение. Започнал творческия си път в японската група Far East Family Band, KITARO продължава по пътя на музиката като солов изпълнител. Успехите идват изключително бързо. През 1987 артистът създава номинирания за Грами албум The Light of the Spirit в колаборация с барабаниста на Grateful Dead, Mickey Hart.

Албумът надвишава 2 милиона долара продажби само в САЩ, носейки му световна слава и десетки концерти. Следва появата на любимия за KITARO албум Коjiki, който освен номинация за награда Грами, печели първо място в класацията на Billboard за 8 поредени седмици.

KITARO е прочут и с работата по саундтраците на редица филми като Heaven & Earth от 1994г. на режисьора Оливър Стоун, който печели Златен Глобус. Към списъка с вдъхновяващи проекти на KITARO се включва и зимната олимпиада в Нагано, на която той изпълнява Taiko Drums. През 2000г., KITARO печели Грами за най-добър албум за Thinking of You, считан за „Един от най-красивите записи на всички времена“. Следващите творчески стъпки на артиста поставят акцент върху световния и вътрешен мир, създавайки един от най-уникалните албуми на всички времена - Let Mother Earth Speak - колаборация с известния индиански активист Денис Банкс. Последният му студиен албум Final Call пък е апел към човечеството за опазване на природата.

Най-новият проект на KITARO, записан с 38 музиканти от симонифчния оркетър в Истанбул, ще чуем на 9 май в зала 1 на НДК.

Огранично количество билети oт 45 до 90 лв. със специална празнична отстъпка от 10% за всички ценови категории, могат да бъдат закупени в OMV и EVENTIM. Билетите влизат в продажба от 28 декември 2016.