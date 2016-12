На 01.12. за осма поредна година в комплекс "Монтесито" се проведе традиционния благотворителен бал “Коледни Ангели” на носителките на титлите Мисис България, Лейди България, Мисис Баба и Мисис Дама на годината съвместно с първото издание на конкурса "Мис и Мистър Нация 2016".



Организатори на събитието са FAMOUS MS и Меги Савова.Специални гости бяха Мисис Вселена - Олга Торнер и Мисис Русия - Надя Лисенко.

И този път събраните средства от благотворителната инициатива са достатъчни за нашата кауза.

В първи тур от конкурса “Мис и Мистър Нация” участниците се представиха в национални носии от различни краища на България, дело на ГЕРМАН.

Във втори тур дефилето премина с ръчно изработени и рисувани тениски на Лейди България - Мелинда Сейдия и нейната марка Melinda's.

За мъжете имаше и още един тур, в който представиха мъжките колиета на EL-NES BOUTIQUE и младата дизайнерка Инес Боянова.



Във финалния трети тур жените представиха официални и вечерни рокли на MIRAVISION, която е и носителка на наградата Best Brand Awards за 2012г.Мъжете бяха облечени с костюмите на Сватбен Център София, а с роклите им пък блестяха двете водещи - чаровната журналистка Нели Пандилова и репортерът на в-к "Телеграф" и Miss Top of the World - Елизабет Методиева.За настроението се погрижи певецът Стефан Илчев.





Журито се състоеше от партньори на благородното дело, както и Лейди България и носителката на приза за най-красиво тяло Мадлена Иванова. Председател на журито и организатор беше г-н Евгени Евтимов, собственик на RE:WIEW agency, а грима беше дело на Георги Асенов.Сред гостите бяха забелязани Grandma Universe Дони Василева, Мисис Баба - Капка Амзина с Явор Цаков, носителките на титлата Мисис България през годините - Анелия Иванова, Паолина Петракиева, Александра Милтенова, Йордана Димитрова, Ива Гургуриева, Десислава Ценкова, Виктория Драганова, Роси Стойчева, Стойка Николова, Мариана Маринова, Лора Акбари, Ради Орцева, бизнесдамата Биляна Екснер - 1 Метър Шоколад Гери Ташкова, Анелия Петкова - Брайдъл Фешън, Вирджиния Кръстева - Дари Травъл, Лейди България Силвия Теодосиева, Паолина Крушкина, певицата Даяна и др.

Всички участници получиха подаръци от Premium Health Products & Benostan България, от LR България, от Melinda's, а жените и цветя от D'S Flowers.

Афтър партито след конкурса беше в Cotton club.



Победителите ще могат да представят България на международен конкурс.Това са:





при жените:

- лице на организаторите "FAMOUS" - Алиса Сейдия

- Miss Nation Teen - Мелади Тодорова

- Miss Nation International - Николета Ангелова

- Miss Nation World - Евелин Николова

- Miss Nation Universe - Ана-Мария Ваклинова





при мъжете:

- Mr Nation Teen - Борис Върбанов

- Mr Nation International - Салех Абас

- Mr Nation World - Константин Айвазов

- Mr Nation Universe - Евгени Коцев





Снимките са на официалния фотограф Валери Захов.





Медийни партньори на събитието:

Хайлайф, ИнЛайф, Канал 3, Телевизия Планета, Secret bg, Eпицентър