Майкъл Болтън се завръща у нас

Кралят на баладата Майкъл Болтън се завръща в България с голям концерт в зала 1 на НДК. Спектакълът му ще разтопи сърцата на 18 юли. Американецът пристига по покана на Националния дворец на културата, като заявка на институцията да се намеси по-сериозно в промоутърския бизнес. Благодарение на тази амбиция пристига и италианската звезда Марио Бионди на 18 октомври.



Новото бизнес начинание обещава да намали и цените на билетите. Пропуските за Майлък Болтън ще са в продажба от петък и ще струват между 55 и 95 лв. Носителят на две награди „Грами“ пристига у нас с чисто нов албум А Symphony of Hits, който отбелязва половинвековното му присъствие на сцена. Тавата излезе на 8 февруари и събира най-големите му хитове с нови аранжименти, презаписани в Австралия с помощта на Западноавстралийската филхармония.



„През годините имах удоволствието да работя с толкова много от музикалните си герои и да прескачам през толкова много музикални стилове. За да отбележа 50-тата си годишнина на сцена събрах в албум песните, които наистина са отваряли нови глави в професионалното ми развитие. Реализирах и мечтата си да ги запиша със симфоничен оркестър“, коментира по повод новия си албум Болотин, както е истинската фамилия на американския музикант от еврейски произход.



Благодарение на юбилея на Майкъл българските фенове, които трябваше да чакат точно 10 години, за да го видят отново на живо, най-вероятно ще чуят в зала 1 на НДК емблематичните балади „When A Man Loves A Woman“, “Said I Loved You…But I Lied”, “To Love Somebody“, „How am I Supposed to Live Without You“, „Georgia on My Mind“.