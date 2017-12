„Ти съзнаваш егоизма си, съзнаваш леда, който сковава сърцето ти..Ти не искаш да бъдеш такава, но не можеш и затова си чужда на себе си,..........Да у тебе има едно страшно раздвоение. Съвестта ти не може да победи егоизма и егоизмът не може да задуши съвестта. Затова си тъй нещастна, затова не можеш да спиш без куминал”

A post shared by Andrea (@andreabulgaria) on Dec 18, 2017 at 6:10pm PST