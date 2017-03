В ценното изследване „Мозъкът. Това си ти” (ИК „Сиела”) известният американски невробиолог Дейвид Игълман се обръща към науката, за да ни разкаже как животът ни оформя нашия мозък и как нашият мозък оформя живота ни.



Книгата е част от мащабния едноименен проект на Игълман, който е сценарист и водещ на телевизионната поредица по BBC „Мозъкът“, обявена от New York Times за едно от най-добри телевизионни предавания за 2015 г.

Изтъкнатият американски учен Дейвид Игълман ни повежда на интригуващо пътешествие из дебрите на собствения ни мозък в книгата си „Мозъкът. Това си ти”. Невробиологът обяснява на разбираем език случващото се в главите ни, ориентирайки ни смело и непоколебимо към и в нашия вътрешен космос – където, в гъстата плетеница на милиарди неврони и необятен брой връзки между тях, се материализира нещо, което едва ли сме очаквали да видим точно там: нашата същност.

Книгата на Игълман предлага по-широка перспектива на разбирането и познанието за начина, по който функционира сивото ни вещество. В „Мозъкът. Това си ти” авторът ни подсказва скритите в собствения ни мозък отговори на ключови въпроси: кои сме ние, що е действителност, как вземаме решения, кои ще бъдем...

В предговора на изданието Игълман обобщава: „По-доброто разбиране на мозъка хвърля светлина върху онова, което смятаме за реално в личните ни отношения, и онова, което смятаме за необходимо в социалната ни политика.”

Изданието съдържа речник, който разяснява често употребяваните в книгата понятия. Преводът от английски език е на Елена Филипова, превеждала също „Как работи умът” и „По-добрите ангели на нашата природа” на Стивън Пинкър, „Подсъзнателното” на Ленард Млодинов, „След Вавилон: аспекти на езика и превода” на Джордж Стайнър и др. Корицата на „Мозъкът. Това си ти”е на художника Дамян Дамянов.

Дейвид Игълман определя себе си като „невроучен през деня и писател през нощта”. През 1993 г. завършва специалност Британска и Американска литература в университета Райс в Хюстън, Тексас, прекарвайки първата година от следването си в чужбина – в Оксфордския университет. Докторантската си степен по Невробиология защитава в Медицинския колеж Байлър в Хюстън, Тексас, през 1998 г., а впоследствие специализира и в Института по биология Солк в Сан Диего, Калифорния.

Умел популяризатор на науката, Игълман редовно изнася лекции в Станфордския университет и в редица други престижни учебни заведения. Негови изследвания са публикувани в множество издания – от Science до Nature. Автор е и на няколко книги, а „Мозъкът. Това си ти” е първият му труд, който излиза на български език. Игълман е сценарист и водещ на телевизионната поредица по BBC „Мозъкът“, която е в списъка на New York Times за най-добри телевизионни предавания за 2015 г. Игълман е носител на отличията Guggenheim Fellowship и Science Educator of the Year на Society for Neuroscience.