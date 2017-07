Проектът The New Standards, чиято премиера беше през март, продължава с три летни концерта на открито.



В програмата Мира Кацарова е избрала заглавия, вдъхновени от поп и рок музиката, които са претворени в джаз композиции.

Как звучат песните на Ейми Уайнхаус или Майкъл Джексън в стилистиката на джаза публиката може да чуе на 13 юли в клуб Ментол на Варненския централен плаж, на 14 юли в прекрасната градина на клуб Мишел в Созопол и на 20 юли в най-пулсиращата част от град Пловдив – Капана, където на сцена „Ядрото“ Мира Кацарова ще представи The New Standards.

Заедно с нея на откритите сцени ще бъдат Мирослав Турийски, който е автор на всички нови аранжименти, Веселин Веселинов-Еко, Христо Йоцов и Александър Леков.

Всяко заглавие от включените в проекта е своеобразно музикално предизвикателство и има свое отличително звучене, но заедно си кореспондират прекрасно и придават на програмата цялостен облик, в който се срещат песните на някои от най-влиятелните имена в музикалната история от последните десетилетия.

В The New Standards намират място Teardrop на Massive Attack, Use Somebody на Kings Of Leon, Imagine на Джон Ленън, Human Nature на Майкъл Джексън, Exit Music на Radiohead, Kiss me на Sixpence None The Richer, Ironic на Аланис Морисет, Big Yellow Taxi и Both Sides Now на Джони Мичъл, Love Is A Losing Game на Ейми Уайнхаус, Practical Arrangement на Стинг и I wish на Стиви Уондър.

След като прозвучат на открито, новите стандарти на Мира Кацарова ще изпълнят пространствата на някои театрални зали през есента. Всички събития се осъществяват с подкрепата на Schweppes.

В първата половина на 20 век законодателите на джаза са създавали стандарти, които и до днес се интерпретират от различни артисти, но отдавна са познати на публиката. Във времето, в което живеем, музиката е отворена система, без граници. Затова и стандартите имат ново лице. Вижте го на 13, 14 и 20 юли с The New Standards на Мира Кацарова.