Playboy затвори топ модели в аквариум

Бутиковият Bedroom Premium Club, традиционно посещаван от любителите на партита на световно ниво се препълни от феновете на женската красота. Елитният клуб стана домакин на пилотното за 2020 година парти на Playboy в София - Love Undercover. Облечени в провокативни сценични тоалети, красавиците направиха горещ пърформанс на сцената на Bedroom Premium Club. Тя бе превърната във впечатляваща арт инсталация, която визуално създава усещане за екстравагантен аквариум.

В ролята на изкусителни "златни рибки" се превъплътиха едни от най-известните модели на списанието. Звездата на вечерта, разбира се стана носителката на титлата Playmate Of The Year 2019 Михаела Тодорова, а редом с нея в спектакъла се включиха Натали Найденова, бившата волейболистка Лиана Николова, бодибилдърката Вероника Илиева, момичето, за което политическата икономика е като детска игра – Янита Гашина и ослепителната Дениз Хайрула. Броени минути след като кацна в България, актрисата и реалити звезда Анна-Мария Чернева, която се завърна от участие в престижен гейминг форум в Лондон, също успя да се включи в партито и да зарадва феновете си.



За блестящият артистичен грим на участничките в шоуто се погрижиха топ гримьорката Пепа Стоянова и екипа ѝ, а за безупречните прически на участничките - топ фризьорът Джордж Тодоров. Под хореографията на Пепи Ялъмова и сценичното присъствие на брейк денсърите от X-Energy Crew, моделите на Playboy приковаха вниманието на гостите в Bedroom Premium Club. За доброто настроение на всички гости се погрижиха водка Beluga, уиски Glenfiddich, вино BetterHalf Garage Wines.



Главният редактор на Playboy, Любен Дилов-син, представи и току що излезлия от печат 191-ви брой на списанието, който от вторник може да бъде намерен и в свободно разпространение. Традиционно, посетителите на бутиковите Playboy партита получават предварително новия брой на списанието или редки издания на предишни броеве. А този брой, освен с невероятната Петя на корицата, специално разказва за това, как виждат историята някои от най-непокорните български и световни фотографи, щедро представяне на Диляна Флорентин, много мода, кино и разбира се - различни форми на Love Undercver - от Вълко Червенков до Мата Хари и от Рихард Зорге до Димитър Митовски.



От Playboy обявиха, че е стартирало записването за кастинг за Playmate Of The Year 2020. Дамите, които искат да сбъднат мечтата си и да изживеят своята приказка, могат да се регистрират на www.playboy.bg/casting.

снимки:pr