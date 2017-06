Не почивка, а запис на първи сингъл очаква Радко Петков след победата в „Гласът на България”.



Ученикът от Троян спечели безапелационно зрителските симпатии в петия сезон на шоуто, като на финалната права премери сили със Сара Сюзет от отбора на Поли Генова.

Чаровната филипинка, открила любовта във Варна, разгърна соул потенциала си в All By Myself, а 17-годишният талант заложи на класиката на Васил Найденов „Сбогом, моя любов”. Преди тях поетапно отпаднаха най-малката участничка в БГ историята на формата

– 14-годишната Яна Сабанова, чийто ментор бе Графа, и поощряваната от Камелия Кристина Кабадиева.

В рамките на вечерта Радко бе подкрепен от фолк дивата Анелия, с която направиха „Завинаги”, Сара Сюзет вкара невероятна тяга на чист български в „Секунда” с Орлин Павлов, Кристина съюзи потенциал с Илия Ангелов от „Диана Експрес”, а Яна мина „Инкогнито” под крилото на Михаела Филева.

„Радко, ти си замесен от тесто на победител. Влияеш емоционално, но не изпускаш от контрол гласа си. Сцената не те плаши, тя те мотивира. Ти си моя победител.”, сподели Иван Лечев, който през последните месеци разви почти синовно чувство към момчето. Той не скри, че е бил упрекван заради откритите си пристрастия към Радко.

„Но аз си мисля, че мога да си позволя да бъда пристрастен колкото си искам. Повярвах в него от мига, в който го чух. Той има желязна психика за толкова млад човек, освен това е много работлив – една супертрудна песен на Стиви Уондър я научи за една нощ

Само да не се разглези сега, че ще яде бой”, сподели за bTV с усмивка китаристът на ФСБ.

Отношенията ментор - ученик ще се запазят и след края на шоуто, тъй като Иван вече се оглежда за подходящ композитор, който да пасне на натюрела и диапазона на Радко. Той пък си мечтае Лечев да се включи не само с насоки и контакти в реализацията на първата му песен, а и със соло.

Петков е категоричен, че българският произход му е помогнал да надделее в битката със Сара.

„Има една ключова думичка в името на формата и тя е „България””, лаконичен бе Радко.