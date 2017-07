След като изигра болната от анорексия Елън във филма на Netflix - To The Bone, Лили Колинс започна работа със специалист, за да възвърне първоначалните си килограми.



Причината – актрисата искала да влезе в образа максимално и отслабна драстично преди да се появи пред камерата на режисьорката Марти Ноксън.

„В никакъв случай не искаме да пропагандираме, че гладуването е обосновано или здравословно. Това беше креативно решение от страна на Лили и Марти, които имаха и страшно малко време за подготовка, заради натоварените си графици“, обясняват от екипа на продукцията, в която Лили си партнира с Киану Рийвс.

Дъщерята на прочутия музикант Фил Колинс също призна, че е страдала от анорексия. „Снимачният процес наистина ми помогна.

Благодарение на него успях да разбера същината на проблема, въпреки първоначалните ми опасения, че ще забави възстановителния ми процес”, обясни наскоро тя. За болестта си тя ще „проговори“ и в книгата Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me.