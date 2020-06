Търсят под дърво и камък новата Златка

Сп. Playboy е в трескаво издирване на новата носителка на титлата Playmate Of The Year 2020. Мъжката Библия от години сбъдва мечтата на много млади момичета в България и по света. Приказката за Пепеляшка вече изживяха едни от най-известните жени в България - Николета Лозанова, Златка Димитрова, Златка Райкова, Нора Недкова, Жанета Осипова и актуалната носителка на короната - Михаела Тодорова. Носителките на титлата Мис Плеймет по традиция се превръщат в звезди само за една нощ. Те блестят на кориците на всички модни и лайфстайл медии, а животът им се преобръща само за миг.



През последните няколко години конкурсът се превърна в едно от най-елитните събития в България. Красавици от цялата страна се регистрират за участие, за да сбъднат мечтата си. А наградата за победителката тази година е повече от изкусителна. Носителката на титлата Playmate Of The Year 2020 ще спечели 20 000 лв., чисто нов луксозен автомобил, корона, корица на сп. Playboy и ще се окъпе в слава като един от най-атрактивните топ модели в България.



Организаторите съобщават, че остават броени дни до края на записването за конкурса. Кандидатките могат да се регистрират за участие до 30 юни на https://playboy.bg/casting/ или като изпратят име, години, телефон за връзка и свои снимки на мейл cast.playboy@gmail.com

снимки:pr и инстаграм златка райкова