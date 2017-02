Валери Милев режисира апокалипсиса Bullets of Justice

Българският режисьор Валери Милев се е заел с амбициозната задача да събере $100 000 за постапокалиптичния хорър сериал Bullets of Justice (Куршуми на справедливостта) и Дани Трехо е насреща да му помогне.



Проектът е замислен като хорър/трилър сериал, като за по-успешното му промотиране сред инвеститори, е започнала работата по пилотен епизод и краудфъндинг кампания в Indie Go Go.



Историята разказва за битката на човечеството с нов вид чудовища - хибрид между хора и свине, който е изместил човека от върха на хранителната верига и е превърнал Земята в бойно поле.



Главен герой в сериала е Роб Джъстис - част от последната група бунтовници, които се крият в бункери под земята. Неговото желание е да разбере природата на мутантите и да намери начин за унищожението им. Дани Трехо играе неговия баща, който случайно става жертва на лошия си късмет, когато намира част от прасетата за първи път и въпреки че се справя с тях, е елиминиран от военните, заради това, което е видял.



Освен Трехо, в актьорския състав срещаме Яна Маринова, както и Тимур Турисбеков, който е съ-сценарист и ще изиграе главната роля на Роб Джъстис.



Краудфъндинг кампанията е отворена до средата на март, като събраната сума ще бъде използвана за заснемането на пилотния епизод, който да покаже стила и тона на евентуалната продукция.



От трейлъра ясно се вижда, че е вдъхновен стилистично от Робърт Родригес, Куентин Тарантино и други