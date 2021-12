Джони Деп в нов скандал заради тайна кореспонденция

Появиха се нови подробности в съдебната сага между холивудските звезди Джони Деп и Амбър Хърд, съобщи Daily Mail. Асът от „Карибски пирати“ попадна в пореден скандал заради стара кореспонденция с актьора Пол Бетани. Той обсъжда в личната преписка с колегата си как най-успешно да се избави от бившата си съпруга.



С една от използваните фрази Джони Деп предлага да изгори Хърд. „Не мисля, че си струва да се изгаря. Тя не е вещица. При това е хубавичка. Какво ще кажеш да я удавим?“, пита го Бетани. На което Деп отговаря, че е по-добре „първо да я удавят, а после да я изгорят“.

Компрометиращата кореспонденция е била прочетена в съда по време на поредните изслушвания по делото за развода на двете холивудски звезди. Сега Джони Деп се опитва да докаже, че това не са били заплахи, а просто черен хумор.



В интервю за The Independent Пол Бетани казва, че му било много неприятно и се почувствал много неловко да чуе прочетени публично личните му писания до Джони Деп. Той също така заявява, че съжалява, задето е "наливал масло в огъня".



Джони Деп и Амбър Хърд се ожениха през февруари 2015-а, но още след година бракът им се разпадна. По-късно Джони Деп даде на съд бившата си жена, като поиска обезщетение от 50 милиона долара за статия в The Washington Post, в която тя се представя за жертва на домашно насилие. Актьорът настоява, че твърденията й са клевета. През ноември 2020 г. Деп изгуби аналогично дело срещу таблоида The Sun заради материал, в който се твърди, че е пребивал Амбър Хърд. Самата актриса се яви в качеството си на свидетел.