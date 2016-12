Музикантите от легендарната рок банда Bon Jovi зарадваха многобройните си фенове с новината за нов албум, който се очаква да се появи тази есен.



Работното заглавие на проекта е “This House Is Not For Sale”, а бандата вече е готова със записите на парчетата.

Рокаджиите разкриха новината като публикуваха снимка на бандата от “New York's Electric Ladyland Studio” на официалния уебсайт на Bon Jovi. Снимката е озаглавена „Албумът е готов!” и на нея присъстват настоящите членове на бандата – Jon Bon Jovi (вокал), Tico Torres (барабани) и David Bryan (пиано, беквокал), както и съвместният продуцент на албума John Shanks, заедно с дългогодишния басист Hugh McDonald и канадския китарист Phil X, който започва да работи с бандата след внезапното заминаване на Richie Sambora през 2013 г.

Bon Jovi споделиха и новината за предстоящо световно турне, което ще бъде в подкрепа на новия албум. Списъкът с парчетата, включени в албума обаче, все още се пази в тайна.